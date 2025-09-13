15:47
Общество

Делаем миграцию более комфортной — посол РФ в КР об изменениях в законах

Трудовая миграция — один из самых острых вопросов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов.

По его словам, в связи с некоторыми событиями, в том числе и в «Крокус Сити Холле», Российская Федерация вынуждена была принимать меры для обеспечения своей безопасности.

«Эти вопросы обсуждаются на всех уровнях. Очень серьезный разговор был и во время визита спикера нашего парламента Вячеслава Володина. Мы договорились о том, что необходимо тщательно и скрупулезно подходить к этому вопросу, заниматься этим профессионально и отдавать себе отчет в том, что в первую очередь все законопроекты и новации, существующие сейчас в России, настроены на то, чтобы сделать миграцию легальной и облегчить условия нахождения в миграции, в том числе и кыргызстанцев», — сказал Сергей Вакунов.

Читайте по теме
В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев

Он отметил существующие преимущества — нет необходимости получать патент, сдавать экзамен по русскому языку и праву, свободное прохождение границы.

«Все законы настроены на то, чтобы сделать миграцию наиболее комфортной для ее участников с одной стороны, и с другой, подчеркиваю: сложности и жесткие меры, прописанные в новациях, направлены в первую очередь на нарушителей законодательства и в большой степени на граждан РФ, которые создают условия или предпринимают попытки обеспечения незаконной миграции. Эксперименты, проводимые в РФ, а именно цифровизация, в конечном итоге облегчат систему обеспечения работой граждан КР», — уверен посол.

Он подчеркнул наличие обоюдной заинтересованности в трудовой миграции.

«Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали люди, обладающие определенными компетенциями и серьезными профессиями, потому что РФ активно развивается и нам нужны рабочие руки, а КР заинтересована в получении дохода от трудовой деятельности, проходящей на территории РФ. В прошлом году граждане КР, работавшие в РФ, переслали почти $3 миллиарда. Это очень большая сумма. Когда механизм будет полностью отлажен, и мы все поймем, что нужно жить по законам и правилам, то проблем у нас не будет», — добавил Сергей Вакунов.

Читайте по теме
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов

Он напомнил, что при парламентах РФ и КР предложено создать две комиссии, которые будут заниматься в том числе на этапе проработки законов, чтобы «какие-то шероховатости и нюансы исключать сразу до их принятия».

Напомним, 10 сентября в РФ завершился процесс легализации трудовых мигрантов. В отношении нелегальных мигрантов до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем.
