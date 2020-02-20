Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили задержанного блогера Элмира Сыдымана. Об этом 24.kg сообщил директор центра Нурдин Сулайманов.

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По его словам, Элмир Сыдыман не жалуется на условия содержания в ИВС. В СИЗО-1 его пока не этапировали.

«Элмир Сыдыман сказал, что никто его не пытал. Жалоб на содержание нет. Единственное, он не ожидал, что его посадят», — отметил Нурдин Сулайманов.

Блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.