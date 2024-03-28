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Блогера, публично оскорбившего незнакомку в Оше, арестовали на пять суток

Блогера Нурболота Турганбаева (Саяныч), публично оскорбившего незнакомку, арестовали на пять суток. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

Суд признал блогера виновным в мелком хулиганстве и назначил максимальное наказание. Его взяли под стражу в зале суда.

Отметим, ранее блогер Нурболот Турганбаев, известный под псевдонимом Саяныч, опубликовал в Instagram ролик, где оскорбляет на улице Оша прохожую. По факту с заявлением в милицию обратились активист Азамат Ормокеев и сама пострадавшая. Блогера доставили в милицию. Он извинился, затем дело передали в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290090/
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