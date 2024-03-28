Парень прыгнул в толпу спецназовцев. НЦПП готовит обращение в Генпрокуратуру

Национальный центр по предупреждению пыток расценивает задержание отца с сыном на рынке города Кочкор-Аты как жестокое обращение с человеком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, НЦПП готовит обращение в Генпрокуратуру.

«Сотрудники ОВД умышленно причинили вред здоровью мужчин при задержании. Привлеченные силы несоразмеримы для задержания лица, подозреваемого в хулиганстве. В этой ситуации применение сотрудниками ОВД чрезмерной физической силы при задержании по отношению к подозреваемому и его сыну можно расценивать как жестокое обращение», — говорится в сообщении.

Напомним, в Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, защищая своего отца. Видео распространили в соцсетях.