Разборки чемпиона и чиновника. Министра внутренних дел просят вмешаться

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев встретился с жителями села Арпа-Тектир Алайского района Ошской области. Ранее они обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову, чтобы он принял их и выслушал.

Читайте по теме Чемпион с ранением в ягодицу опять жалуется на огнестрел. При чем тут Матраимовы

Сельчане рассказали о проблемах, связанных с угрозами, нападками на чемпиона мира по ММА Тологона Рахманберди уулу и давлением со стороны приближенных семьи Матраимовых — Кылычбека Саркарбаева и Нурбека Раимбекова.

Обращаясь к главе государства, жители села просят принять меры и разобраться в этом деле. Как отмечают в МВД, с заявителями встретился министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Он подчеркнул, что прямой основной обязанностью органов внутренних дел являются обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, борьба с преступностью. И пообещал, что будет проведено объективное расследование.

«Виновные будут привлечены к ответственности. Вы хорошо знаете, что житель вашего села Тологон Рахманберди уулу и его приятель Эмилбек Кимсанов являются подозреваемыми по делу о хулиганстве, об этом также пишут СМИ. Они оба объявлены в розыск, скрываются от правоохранительных органов. Если они считают, что не виновны и есть что рассказать, то пусть не скрываются и подойдут в органы внутренних дел», — заметил чиновник.

Мы не будем смотреть на всякие статусы, связи и родственные отношения. Расследование будет проводиться в рамках закона, и будет вынесено справедливое решение. Кашкар Джунушалиев

«Как министр внутренних дел, я ответственен перед народом за обеспечение общественного порядка. Министерство внутренних дел всегда готово сотрудничать с общественностью и решать вместе с вами все вопросы, связанные с соблюдением правопорядка», — подчеркнул он.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Кара-Суйском районе произошла перестрелка. Раненый боец ММА Тологон Рахманберди уулу утверждал, что пуля попала в ногу. На самом деле он получил ранение в ягодицу. Спустя несколько дней спортсмен выступил с видеообращением, где заявил, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем он написал встречное заявление.