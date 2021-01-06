Совет по​ отбору судей внес на​ имя исполняющего обязанности президента спикера ЖК Таланта Мамытова предложения о​ назначении на​ должности судей по​ девяти кандидатам в​ некоторые районные суды​ Бишкека, а также в Нарынский и​ Иссык-Кульский областные.

«С​ учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с​ рекомендациями совета по​ девяти кандидатурам на​ должность судьи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что и. о. главы государства издал указы о​ назначении девяти судей местных судов, которые направлены в​ следующие суды для исполнения полномочий:

Октябрьский районный суд Бишкека:

Жарматова Айдай Жарматовна;

Жолдошбаев Мирлан Эргешбаевич.

Свердловский районный суд Бишкека:

Абыкеев Талайбек Капарович;

Байдаева Лейла Алиевна;

Тюмонов Алтынбек Жаныбаевич.

Ленинский районный суд Бишкека:

Омуралиев Мелис Асанбекович;

Тентимишов Марлен Бактыгулович.

Иссык-Кульский областной суд:

Мырзаканова Бермет Низамидиновна.

Нарынский областной суд:

Алыбаев Замир Эрнисбекович.