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Власть

Адвокат семьи Матраимовых назначена судьей Свердловского райсуда

Совет по​ отбору судей внес на​ имя исполняющего обязанности президента спикера ЖК Таланта Мамытова предложения о​ назначении на​ должности судей по​ девяти кандидатам в​ некоторые районные суды​ Бишкека, а также в Нарынский и​ Иссык-Кульский областные.

«С​ учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с​ рекомендациями совета по​ девяти кандидатурам на​ должность судьи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что и. о. главы государства издал указы о​ назначении девяти судей местных судов, которые направлены в​ следующие суды для исполнения полномочий:

Октябрьский районный суд Бишкека:

  • Жарматова Айдай Жарматовна;
  • Жолдошбаев Мирлан Эргешбаевич.

Свердловский районный суд Бишкека:

  • Абыкеев Талайбек Капарович;
  • Байдаева Лейла Алиевна;
  • Тюмонов Алтынбек Жаныбаевич.

Ленинский районный суд Бишкека:

  • Омуралиев Мелис Асанбекович;
  • Тентимишов Марлен Бактыгулович.

Иссык-Кульский областной суд:

  • Мырзаканова Бермет Низамидиновна.

Нарынский областной суд:

  • Алыбаев Замир Эрнисбекович.

Указы вступают в​ силу со​ дня подписания.

Отметим, что Лейла Байдаева представляла интересы семьи Матраимовых на судебном процессе по иску к трем СМИ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179120/
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