Адвокат семьи Матраимовых назначена судьей Свердловского райсуда

Совет по отбору судей внес на имя исполняющего обязанности президента спикера ЖК Таланта Мамытова предложения о назначении на должности судей по девяти кандидатам в некоторые районные суды Бишкека, а также в Нарынский и Иссык-Кульский областные.
«С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями совета по девяти кандидатурам на должность судьи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что и. о. главы государства издал указы о назначении девяти судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:
Октябрьский районный суд Бишкека:
- Жарматова Айдай Жарматовна;
- Жолдошбаев Мирлан Эргешбаевич.
Свердловский районный суд Бишкека:
- Абыкеев Талайбек Капарович;
- Байдаева Лейла Алиевна;
- Тюмонов Алтынбек Жаныбаевич.
Ленинский районный суд Бишкека:
- Омуралиев Мелис Асанбекович;
- Тентимишов Марлен Бактыгулович.
Иссык-Кульский областной суд:
- Мырзаканова Бермет Низамидиновна.
Нарынский областной суд:
- Алыбаев Замир Эрнисбекович.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Отметим, что Лейла Байдаева представляла интересы семьи Матраимовых на судебном процессе по иску к трем СМИ.