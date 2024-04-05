Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание братьев Матраимовых.

По его словам, расследование ведется. Трое братьев находятся в Оше. На одного возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». На двоих других — по легализации имущества.

«Сам Райымбек Матраимов находится в СИЗО ГКНБ Бишкека. По нему тоже ведется конкретная работа, расследование. Думаю, в скором времени мы передадим в суд. Их дела несложные. Они крали у государства, мы давно собирали справки, в суд передавали и через суд будем изымать имущество», — сказал Камчыбек Ташиев.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск.

25 марта 2024 года ГКНБ КР во взаимодействии со спецслужбами республики Азербайджан в городе Баку задержан находящийся в международном розыске Райымбек Матраимов. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.

26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.

Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

27 марта Первомайский районный суд Бишкека водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.