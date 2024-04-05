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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Дела Матраимовых несложные, скоро, думаю, передадим в суд — Камчыбек Ташиев

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание братьев Матраимовых.

По его словам, расследование ведется. Трое братьев находятся в Оше. На одного возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». На двоих других — по легализации имущества.

«Сам Райымбек Матраимов находится в СИЗО ГКНБ Бишкека. По нему тоже ведется конкретная работа, расследование. Думаю, в скором времени мы передадим в суд. Их дела несложные. Они крали у государства, мы давно собирали справки, в суд передавали и через суд будем изымать имущество», — сказал Камчыбек Ташиев.

  • 26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск.
  • 25 марта 2024 года ГКНБ КР во взаимодействии со спецслужбами республики Азербайджан в городе Баку задержан находящийся в международном розыске Райымбек Матраимов. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.
  • 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.
  • Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.
  • 27 марта Первомайский районный суд Бишкека водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.
  • Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290890/
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