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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста

В ГКНБ рассказали о задержании бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По данным ведомства, ГКНБ удалось найти и задержать бывшего таможенника с помощью спецслужб Азербайджана. В Кыргызстан также доставлены братья Райымбека Матраимова Тилек, Руслан и Исламбек.

«Райымбек Матраимов имел близкую связь с ликвидированным вором в законе Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаев) и создал преступную группу из числа работников Таможенной службы и государственных деятелей», — говорится в сообщении.

Матраимов проходит по уголовным делам по статьям 169 (незаконное лишение свободы) и 222 (легализация (отмывание) преступных доходов). В рамках материалов дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск. Сообщалось, что осенью Райымбек Матраимов мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289952/
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