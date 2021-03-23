Раскрыта тайна убийства бизнесмена Айеркена Саймаити, которого убили 10 ноября 2019 года в стамбульском районе Фатих. Об этом пишет издание Sabah.

По информации СМИ, убийство было совершено членами террористической организации «Тахрир Эль-Хам».

«Подозреваемые были задержаны в городе Адана при попытке побега в Сирию. Кыргызстанцев Хусейна Ахметалиева, Абдуллу Энвера и сирийца Али Исбеха доставили в Стамбул. В ходе допроса Абдулла Энвер рассказал, что является членом террористической организации и совершил убийство по приказу главы организации. Задержанным пообещали по $50 тысяч каждому», — сообщает турецкое издание.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.