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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Задержание Матраимовых. Троих братьев заключили под стражу

Троих братьев Матраимовых — Тилека, Исламбека и Руслана — заключили под стражу. Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном суде.

По его данным, в отношении Исламбека и Руслана Матраимовых, обвиняемых по статье 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов», применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 мая.

По информации суда, Тилек Матраимов обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 337 УК КР). Его арестовали до 26 апреля.

Напомним, сегодня Первомайский районный суд Бишкека водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля. Он проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов».

26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290050/
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