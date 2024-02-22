16:16
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

ЦИК рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Искендера Матраимова

ЦИК рассмотрит досрочное прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Центризбиркома.

Кроме того, также будет рассмотрен вопрос полномочий Нурлана Ражабалиева. Последний, напомним, с 2009-го до 2020 года занимал различные должности в Таможенной службе.

Ранее телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Читайте по теме
Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связях с Матраимовым

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287442/
просмотров: 634
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связях с Матраимовым
На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову
В Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству
Отберем все. Глава ГКНБ обещает конфисковать имущество Райымбека Матраимова
Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Нарушил границы. Мэрия Оша сносит ворота и забор дома Райымбека Матраимова
Более 180 сотрудников госорганов уволены за связь с ОПГ Кольбаева и Матраимовым
Популярные новости
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза
Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до&nbsp;шести месяцев Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев
Президент Садыр Жапаров прибыл в&nbsp;Татарстан. Как его встретили Президент Садыр Жапаров прибыл в Татарстан. Как его встретили
Куда делись чехи и&nbsp;почему мусоросжигательный завод в&nbsp;Бишкеке построят китайцы Куда делись чехи и почему мусоросжигательный завод в Бишкеке построят китайцы
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
16:08
Автодорогу Каракол — Энилчек расчистили после схода лавины Автодорогу Каракол — Энилчек расчистили после схода лав...
15:48
ЦИК рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Искендера Матраимова
15:47
Кыргызстан хочет перевести чиновников на электромобили за счет гранта
15:24
Разыскиваемого полицией Узбекистана кыргызстанца задержали в Казахстане
15:03
Камчыбек Ташиев встретился с тренером сборной страны по футболу. Что обсудили