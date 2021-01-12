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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Посаженый сын Матраимова. Что известно о задержанном Мунарбеке Сайпидинове

Сотрудники ГКНБ сегодня сообщили о задержании главы сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области Мунарбека Сайпидинова. По версии следствия, чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Первые обыски в его рабочем кабинете и доме спецслужбы провели еще в ноябре прошлого года. После этого Сайпидинов пожаловался главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, назвав происходящее вокруг него политическими гонениями.

из интернета
Фото из интернета. Мунарбек Сайпидинов

«Это политические гонения из-за того, что Райымбек Матраимов является моим названым отцом. Но у него свой путь, у меня свой. Чуть что — сразу начинают на меня давить, называя меня посаженым сыном Райымбека Матраимова. На прошлых выборах депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков устроил гонения на меня. 6 октября депутат парламента Данияр Толонов вместе с молодчиками разгромили мой кабинет. Вместе того чтобы наказать их, сейчас идет давление на меня. Почему всегда прессинг оказывается на молодежь? Камчыбек Кыдыршаевич, если хотите узнать правду, прошу меня принять», — сказал он в своем видеообращении к главе спецслужб.

Ташиев его услышал, и в конце ноября встреча главы спецслужб с приближенным Райымбека Матраимова состоялась.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Встреча Камчыбека Ташиева с Мунарбеком Сайпидиновым

«В ходе разговора глава ГКНБ выслушал все доводы Сайпидинова и поручил соответствующим подразделениям объективно и всесторонне изучить информацию, озвученную им в видеообращении. Камчыбек Ташиев заверил, что ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам», — сообщили в пресс-центре ведомства.

11 января главу сельской управы вызвали на допрос в УГКНБ южной столицы. После задержания чиновника в ГКНБ сообщили, что ими проводится досудебное производство по факту создания организованной группы для совершения различных преступлений, где Сайпидинов проходит в качестве свидетеля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179644/
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