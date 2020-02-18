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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Карантин на судне Diamond Princess. Кыргызстанец рассказал, что там происходит

Кыргызстанец, находящийся на круизном лайнере в Японии, опроверг, что болен коронавирусом. Об этом он заявил в интервью агентству Sputnik Кыргызстан.

Судно находится на карантине с 5 февраля. Всего на борту 3 тысячи 700 человек. По последним данным, на лайнере заразились свыше 450 человек. Ранее появилась информация, что в числе зараженных якобы есть кыргызстанец, но МИД опровергло это сообщение. 

Кыргызстанец пожелал не раскрывать личность. С его слов, он работает на компанию, организующую круизы, около четырех лет. Он отметил, что, когда на судне узнали о риске распространения коронавируса, паники не было.

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«Всех пассажиров изолировали и начали проверять. Тех, кто был болен, сразу забрали в госпиталь. Персонал тоже изолировали. Работали лишь сотрудники ресторана и служба уборки комнат», — сказал он.

Кыргызстанец отметил, что в СМИ появилась информация о его болезни. Со его слов, он чувствует себя хорошо.

«В основном работу возлагают на официантов — только они могут контактировать с пассажирами, но при этом не знают, кто заражен. Я помогаю всем больным, ухаживаю и кормлю, несмотря на страх. Я мог сойти с лайнера, но все мои друзья и коллеги остались помогать. Когда мы приходили в кабины пассажиров, видели их состояние, как они плакали. Я должен был остаться в прямом и переносном смысле в лодке. Капитан корабля поддерживал нас, каждый день говорил, что мы герои, и читал письма благодарности», — рассказал кыргызстанец.

Мужчина не ожидал, что дипломаты смогут связаться с ним. По его словам, консульство Кыргызстана в Японии постоянно оказывает им поддержку.

Кыргызстанец сообщил, что по истечении срока карантина — 29 февраля — часть персонала, в том числе его, должны отпустить.

Напомним, новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 12 тысяч 959 человек, зараженных — 73 тысячи 336. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила, что получила разрешение властей начать продажи противовирусного средства «фавипиравир» (Favipiravir) — потенциального лекарства от коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143989/
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