Заражение кыргызстанца коронавирусом. Болезнь выявили у его соседа по каюте

Предположение о том, что кыргызстанец может быть заражен коронавирусом, исходит из того, что заболел его сосед по каюте. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

По его данным, в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса в посольстве КР в Японии работает круглосуточный оперативный штаб. Он оказывает консульско-правовую и иную помощь соотечественникам. Кроме того, посольство с 6 февраля 2020 года поддерживает постоянную связь с гражданином Кыргызстана, который находится на круизном лайнере Diamond Princess.

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«Его состояние удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводят. Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо. Случаев обращений граждан Кыргызстана в посольство по их эвакуации на родину не зарегистрировано. Посольство ведет постоянный мониторинг ситуации», — подчеркнули в МИДе.

Напомним, сегодня стало известно, что среди новых зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии оказался гражданин Кыргызстана. Судно находится на двухнедельном карантине в Иокогаме c 5 февраля. По последним данным, общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 450 человек. Всего на борту находится 3 тысячи 400 человек.