В инвестзоне «Тамчи» создадут международный центр по разрешению споров

Министерство юстиции и посольство Великобритании подписали меморандум о развитии английского права и создании международного центра по разрешению споров в рамках специальной финансовой инвестиционной территории (СФИТ) «Тамчи». Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, СФИТ «Тамчи» — это часть территории Иссык-Кульской области с особым правовым режимом и статусом, учрежденная в целях привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста, развития туризма, транспортной и курортной инфраструктуры.

Закон о СФИТ «Тамчи» предусматривает создание благоприятных условий для ведения бизнеса и надежные гарантии защиты прав и законных интересов инвесторов, включая иностранных.

Все споры на территории СФИТ «Тамчи» будет рассматривать международный центр по разрешению споров (МЦРС), работающий на основе английского права.

При содействии посольства Великобритании в Кыргызской Республике привлечена команда консультантов, оказывающих экспертную поддержку по внедрению английского права. Ведется работа, направленная на создание в КР нейтрального и надежного центра для разрешения коммерческих и инвестиционных споров и основанная на передовом международном опыте.

Данный проект представляет важный шаг на пути к достижению цели страны по созданию современной, международно признанной площадки для беспристрастного разрешения споров.

При этом есть возможность того, чтобы соответствующие споры и извне СФИТ «Тамчи» также могли бы рассматриваться в МЦРС.