11:10
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Экономика

В инвестзоне «Тамчи» создадут международный центр по разрешению споров

Министерство юстиции и посольство Великобритании подписали меморандум о развитии английского права и создании международного центра по разрешению споров в рамках специальной финансовой инвестиционной территории (СФИТ) «Тамчи». Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, СФИТ «Тамчи» — это часть территории Иссык-Кульской области с особым правовым режимом и статусом, учрежденная в целях привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста, развития туризма, транспортной и курортной инфраструктуры.

Закон о СФИТ «Тамчи» предусматривает создание благоприятных условий для ведения бизнеса и надежные гарантии защиты прав и законных интересов инвесторов, включая иностранных.

Все споры на территории СФИТ «Тамчи» будет рассматривать международный центр по разрешению споров (МЦРС), работающий на основе английского права.

При содействии посольства Великобритании в Кыргызской Республике привлечена команда консультантов, оказывающих экспертную поддержку по внедрению английского права. Ведется работа, направленная на создание в КР нейтрального и надежного центра для разрешения коммерческих и инвестиционных споров и основанная на передовом международном опыте.

Данный проект представляет важный шаг на пути к достижению цели страны по созданию современной, международно признанной площадки для беспристрастного разрешения споров.

При этом есть возможность того, чтобы соответствующие споры и извне СФИТ «Тамчи» также могли бы рассматриваться в МЦРС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346408/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены изменения
Президент подписал закон: на каких условиях будет работать инвестзона «Тамчы»
В КР создана инвестиционная территория «Тамчы» с особым правовым режимом
Мэрия Бишкека обратилась к инвесторам после задержания вице-мэра
Кабмин ищет новых инвесторов для строительства «Ала-Тоо Резорт»
Казахстанская авиакомпания начнет выполнять рейс Алматы — Тамчи
Глава ГНС предлагает условия для инвесторов, которые позволят обходить законы
Инвесторов много, условий нет: депутат о необходимости развития промзон
Касымалиев и Мишустин обсудили защиту российских инвесторов в Кыргызстане
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
11:06
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 октября
11:00
Долги кыргызстанских предприятий превысили 1,4 триллиона сомов
10:59
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
10:53
Дональд Трамп вернулся в TikTok и заявил, что спас эту соцсеть для молодежи