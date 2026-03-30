Общество

В Ат-Баши более 860 семьям раздали корм для скота

В Ат-Башинском районе жителям из уязвимых слоев населения раздали корм для скота. Об этом сообщили в районной государственной администрации.

По данным ведомства, помощь оказана в рамках проекта по укреплению устойчивых продовольственных систем для сообществ, подверженных последствиям изменения климата. В район доставлено 135 тонн ячменя.

районной администрации
Фото районной администрации

Корм распределен среди 864 семей — каждая получила по 156 килограммов.

Как уточняется, проект реализуется в районе уже второй раз в этом году. Его цель — адаптация населения к климатическим изменениям, а также исследование состояния почв на пашнях и пастбищах фермеров.

Кроме того, принимаются меры по снижению последствий засухи: проводится обработка территорий от саранчи, а также приобретен агродрон для внесения удобрений на посевные площади.
