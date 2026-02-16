Жители Ат-Баши просят придать населенному пункту статус приграничной зоны

Жители Ат-Башинского района Нарынской области просят присвоить населенному пункту статус приграничной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена.

Атбашинцы озвучили такую просьбу во время встречи с акыйкатчи Джамилей Джаманбаевой в рамках ее поездки «Караван права».

По словам местных жителей, при выезде на джайлоо Ак-Сай они вынуждены каждый раз получать разрешения.

«В советское время весь район считался приграничным, об этом даже была отметка в паспортах. Чтобы облегчить жизнь и обеспечить свободное передвижение по своему району, просим помочь», — сказала одна из пожилых жительниц.

Кроме этого, жители этого и других районов Нарынской области во время встреч с омбудсменом поднимали вопросы трудовой миграции, безработицы, проблем взыскания алиментов и получения страховых выплат, отключения электроэнергии, надбавки за высокогорные условия, роста семейного насилия и социальной защиты женщин.

В институте акыйкатчи сообщили, что во время встреч сотрудники организации оказали правовую консультацию 20 гражданам и приняли 15 заявлений.

Ат-Башинский район расположен в южной части Нарынской области и граничит с Китаем.