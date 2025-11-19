13:29
Экономика

Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда

Фото пресс-службы Минэкономики

На бизнес-форуме Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков подчеркнул, что развитие логистического хаба является одним из ключевых направлений реализации Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В 2024 году объем инвестиций в транспортный сектор составил около $200 миллионов. Однако для полноценного развития отрасли нам необходимо привлечь дополнительные $1,65 миллиарда, что открывает значительные возможности для инвесторов в реализации крупных инфраструктурных проектов», — сказал министр.

Касаясь динамики грузооборота автотранспорта Кыргызстана, Бакыт Сыдыков отметил, что отрасль демонстрирует уверенный рост. «По данным ЕАЭС, за последние четыре года оборот грузов вырос на 82 процента — с 26 миллионов до 44 миллионов тонн. Мы планируем к 2030 году довести общий объем грузоперевозок по всем видам транспорта до не менее чем 110 миллионов тонн в год», — сообщил он.

Министр особо подчеркнул важность эффективного взаимодействия всех видов транспорта в логистической системе Кыргызстана: железнодорожного, авиационного и автомобильного.

«Железнодорожный транспорт стабильно перевозит 2–3 миллиона тонн, демонстрируя значительный резерв для роста межрегиональной связи. 

Главные грузовые авиахабы Кыргызстана — аэропорты «Манас» (Бишкек) и «Ош», на которые за последние четыре года нагрузка по грузоперевозкам выросла в 12 раз.

В настоящее время в целях развития авиаперевозок на стадии строительства и подготовки к открытию находятся крупные проекты: новый международный аэропорт в Джалал-Абадской области, станет третьим авиахабом страны. Продолжается модернизация международных аэропортов «Манас» и «Тамчы».

Глава Министерства экономики и коммерции также подчеркнул, что диверсификация логистических коридоров и развитие мультимодальных перевозок станут следующим шагом в реализации геостратегического потенциала Кыргызстана.
