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Общество

Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев может лишиться должности

Мэрия Оша рассмотрит вопрос о снятии Кылычбека Саркарбаева с должности главы городского комитета по физической культуре и спорту. Об этом сообщили в аппарате муниципалитета.

С решением кадрового вопроса в мэрии определились после видеообращения чемпиона мира по ММА Тологона Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

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Однако в сентябре 2019 года, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

Вчера МВД прокомментировало жалобу спортсмена. По данным ведомства, Тологон Рахманберди уулу является фигурантом уголовного дела и пытается ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от уголовной ответственности.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143750/
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