Афиша Бишкека на выходные: моноспектакль, органная музыка, зимний фестиваль

Театры

15 февраля. Романтическая драма «Мария Тюдор»

«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15 февраля. Концерт солистов кыргызской оперы

В программе мировая оперная классика, популярные вокальные произведения и песни.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

15 февраля. Моноспектакль «Без грима»

Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятия себя.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

15 февраля. Концерт органной музыки «Вечер Барокко»

Солист концерта — выдающийся польский органист Гедымин Грубба в сопровождении Президентского камерного оркестра «Манас», художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

16 февраля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

15 февраля. Фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха»

Его цель — пропаганда КР как страны зимних видов спорта, туризма и отдыха, а также привлечение граждан к здоровому образу жизни. Полученные средства от предыдущих фестивалей направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения.

Горнолыжная база «ЗИЛ», 11.00.

16 февраля. Концерт Игоря Саруханова (Россия)

В программе «Rеанимация» песни, созданные более чем за 30 лет. Среди них любимые слушателями композиции «Бухта радости», «Лодочка», «Зеленые глаза», «Это не любовь», «Скрипка-лиса», «Желаю тебе» и другие. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

19-20 февраля. IV Международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»

Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан и Таджикистан). Подробнее

Hyatt Regency Bishkek.

Выставки, ярмарки

30 января — 15 февраля. Выставка «Наследие земли Владимирской»

В августе 2019 года Джумабек Базарбаев и Айжан Мамбетова отправились в путь по «Золотому кольцу». Уже к началу 2020-го авторы подготовили огромный материал по Суздалю, Ростову Великому, Владимиру и Чебоксарам. Выставка посвящена 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева и объявленному Перекрестному году Кыргызстана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

15 февраля. Фотовыставка «Воспоминания о планетарии»

В Центральном государственном архиве КР найдены редкие фотографии Фрунзенского планетария. На фотовыставке узнаете об истории планетария. Помимо исторических снимков, будут и современные.

Возле здания планетария, 13.00.

14-21 февраля. Выставка «Живопись. Классическая и любительская»

Выставочный зал начинает новый год. Представлены работы Каныбека Тойчиева, Андрея Зотова, Оксаны Васильевой, Сайкал Ошурахуновой.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

14-21 февраля. Фотовыставка «О любви к искусству»

Представлены натюрморты и портреты Алисы Волковой и Нины Любарской.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

Мастер-классы, лекции, тренинги

15 февраля. Встреча «Авторское творчество»

Несите все свои бумажки с набросками и мыслями, протестующими и просто душевными. Будете делиться, заряжаться и выражаться с помощью поэзии за чашкой кофе. Двери открыты всем, кому интересно послушать, почитать и познакомиться с авторским творчеством. Регистрация по ссылке.

ololoOrmonKhan, 18.00.

15 февраля. Звуковая медитация

Во время практики используются музыкальные инструменты с широким спектром частот, которые обладают целебными, гармонизирующими и восстанавливающими свойствами. Ощущая вибрации диджериду, шаманского бубна, поющих чаш и варгана на уровне тела, вы учитесь прислушиваться к себе и получаете новый опыт взаимодействия со звуком. Запись по телефону 0555002015.

Йога-дом «Атма», 20.00. 15 февраля. Лекция «Классическая музыка советского периода» Гости послушают и поговорят о советской музыке, которая входит в сокровищницу мировой музыки, а также не играется в концертных залах и неизвестна широкой публике. Будут выставлены картины именитых кыргызских художников из частной коллекции. Регистрация по ссылке. ololoErkindik, 16.00.

15-16 февраля. Мастер-класс по вайрворку

Вы познакомитесь с увлекательным подвидом ювелирного искусства — вайрворком. Приходите за новыми знаниями и навыками, которые приобретете за час. С этим увлекательным делом справятся даже те, кто никогда прежде не занимался рукоделием. Регистрация по телефону 0777990089.

ololoOrmonKhan (15 февраля), ololoArtStudio (16 февраля), 15.00.

16 февраля. Мастер-класс по игре на японских барабанах

Это возможность восстановить энергию и получать заряд позитива, снять стресс через удары, шум и физические нагрузки, улучшить чувство ритма, научиться спокойствию и терпению, «прокачать» голосовые связки. Регистрация по телефону 0777990089.

оloloOrmonKhan, 14.00.

16 февраля. Мастер-класс «Картина шерстью»

С помощью шерсти можно создавать потрясающие и живые картины. У нас можно выбрать картину самому. Регистрация по телефону 0559980707.

Ресторан Felice, 13.00.

Для детей

15 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

15 февраля. Мастер-класс по технике речи

На встрече подростки смогут задать свои вопросы Ирине Тен и узнают, насколько важна техника речи в современном мире. Возраст: 12-15 лет. Регистрация по телефонам: 0776330366, 0557330366.

Улица Толстого, 2, 13.00.

16 февраля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

16 февраля. Балет для детей «Доктор Айболит»

На живописном берегу моря стоит домик доктора Айболита. Печальное известие пришло из тропиков. Там тяжело заболели обезьяны. Нужно ехать! Кошка, ласточка, собака Авва, обезьяна Чичи, Танечка и Ванечка отправляются вместе с доктором спасать больных животных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.