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Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Расхождение в товарообороте КР и КНР обсуждает комиссия

Расхождение данных товарооборота между Кыргызстаном и Китаем составляет более $3 миллиардов. Об этом на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил председатель Таможенной службы Алтынбек Торутаев.

По его сведениям, в 2019 году импорт товаров из КНР составил $1 миллиарда 942 миллионов. Это статистика таможенных органов КР. По статистике Китая, в Кыргызстан экспортировано товаров на сумму $5 миллиардов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сопоставить данные, но китайская сторона, опираясь на свои внутренние законы, не раскрывает нам полную картину. Как известно, они указывают товары по весу. Виды товаров у них определяют только по четырем категориям, а у нас по десяти. Расхождения данных по внешней торговле с КНР есть у Казахстана, России и США», — заявил глава ГТС.

«Например, по информации Китая, в КР импортировали 70 тысяч высотных кранов, а по нашим сведениям, в Кыргызстане всего 30 таких кранов, предназначенных для строительства», — добавил он.

Вопрос расхождения в цифрах поднял депутат Талант Мамытов.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143233/
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