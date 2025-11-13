19:32
Власть

Кыргызстан и Казахстан к 2030 году хотят увеличить товарооборот до $3 миллиардов

В Астане состоялось 13-е заседание Межправительственного совета между Кыргызстаном и Казахстаном в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Заседание возглавили председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев и премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Рассмотрены актуальные вопросы кыргызско-казахского сотрудничества в торгово-экономической, водноэнергетической, культурно-гуманитарной и других сферах. Обозначены актуальные направления партнерства в ряде сфер.

В частности, создание индустриального торгово-логистического комплекса в приграничной зоне, а также оптово-распределительного центра для хранения фруктов и овощей в Алматинской области. Этот проект обеспечит бесперебойные поставки сельскохозпродукции. Стороны разработают механизм поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Кыргызстан на основе межправсоглашения.

Также отмечены завершение в установленные сроки реконструкции КПП «Кичи-Капка — Бесагаш», «Ак-Тилек — Карасу» и «Каркыра — Кеген», которые дадут существенный импульс двусторонней торговле, а также восстановление работы пункта «Нижний Чуй — Ак-Суу».

Адылбек Касымалиев и Олжас Бектенов заметили, что поставлена задача по увеличению товарооборота между странами до $3 миллиардов к 2030 году, и заверили — соответствующая работа в этом направлении будет активизирована.

По итогам заседания стороны подписали протокол. В нем рассмотрены вопросы сотрудничества в области торговли и экономики, инвестиций, водноэнергетической сферы, культуры и туризма, а также межрегионального взаимодействия.

Рабочий визит Адылбека Касымалиева в Казахстан завершился.
