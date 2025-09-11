Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Кыргызстана с долей в товарообороте страны 20 процентов, а темпы роста торговли растут. Об этом в интервью сообщил директор департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ Алексей Михайлов.

«Если говорить о показателях товарооборота, то за последние пять лет они значительно выросли. Видим темпы порядка 2,5 раза роста», — сказал он.

По словам Алексея Михайлова, важно, что доля взаиморасчетов между двумя странами в национальной валюте достигла 90 процентов.

«Если говорить непосредственно о показателях, то за прошлый год товарооборот вырос на 13 процентов, а за первые полгода этого года уже на 14 процентов. То есть мы видим достаточно активную динамику в показателях», — отметил он.

Россия традиционно экспортирует в Кыргызстан энергоресурсы — одна треть всего экспорта приходится на нефть и нефтепродукты. Вторую строчку занимает продовольственная продукция, напомнил директор департамента.

В КР функционирует более 1 тысячи 750 российских компаний разной направленности, в том числе по обслуживанию производства газа и по добыче полезных ископаемых. Всего реализуется около 40 крупных инвестиционных проектов.