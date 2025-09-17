Кыргызстан и Турция хотят увеличить двусторонний товарооборот до $5 миллиардов

Садыр Жапаров сегодня, 17 сентября, принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения, развитию банковского сектора, а также углублению инвестиционного партнерства.

Глава государства отметил, что в условиях глобальной экономической нестабильности стороны намерены совместными усилиями увеличить двусторонний товарооборот до $5 миллиардов.

Кроме того, Кыргызстан готов предложить турецкому бизнесу благоприятные условия для инвестиций в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, туризм и другое.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передав слова приветствия от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество между Турцией и Кыргызстаном достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства, углублению взаимовыгодного сотрудничества и укреплению связей дружбы между Кыргызстаном и Турцией.