20:58
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Кыргызстан и Турция хотят увеличить двусторонний товарооборот до $5 миллиардов

Садыр Жапаров сегодня, 17 сентября, принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения, развитию банковского сектора, а также углублению инвестиционного партнерства.

Глава государства отметил, что в условиях глобальной экономической нестабильности стороны намерены совместными усилиями увеличить двусторонний товарооборот до $5 миллиардов.

Кроме того, Кыргызстан готов предложить турецкому бизнесу благоприятные условия для инвестиций в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, туризм и другое.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передав слова приветствия от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество между Турцией и Кыргызстаном достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства, углублению взаимовыгодного сотрудничества и укреплению связей дружбы между Кыргызстаном и Турцией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343903/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Доля России в товарообороте Кыргызстана составляет 20 процентов — Минэконом РФ
Товарооборот между Таджикистаном и Кыргызстаном вырос более чем в 15 раз
Товарооборот между Кыргызстаном и Таджикистаном вырос на 29,8 процента
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43,5 процента
Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года
Кабмин прогнозирует рост товарооборота в 2027 году до $20,1 миллиарда
Внешний товарооборот Кыргызстана в 2024 году составил $16 миллиардов
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $846,4 миллиона
Данные Китая: торговля с Кыргызстаном выросла почти на $3 миллиарда в 2024 году
На 5,9 процента вырос товарооборот Китая с Центральной Азией — таможня КНР
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
17 сентября, среда
20:40
Новый мост на дороге Нарын — Оруктам сдан в эксплуатацию Новый мост на дороге Нарын — Оруктам сдан в эксплуатаци...
20:24
Россия выходит из Европейской конвенции против пыток
20:21
Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Джалал-Абада в город Манас
20:17
Кыргызстан и Турция хотят увеличить двусторонний товарооборот до $5 миллиардов
20:02
ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 миллионов