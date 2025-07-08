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Экономика

Товарооборот между Таджикистаном и Кыргызстаном вырос более чем в 15 раз

За первые пять месяцев 2025 года объем двусторонней торговли между Таджикистаном и Кыргызстаном составил $6,35 миллиона, что в разы превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание Asia-Plus.

По данным Таможенной службы Таджикистана, экспорт из страны в Кыргызстан достиг $1,59 миллиона, тогда как импорт из соседнего государства составил $4,76 миллиона.

Для сравнения, в январе – мае 2024 года суммарный товарооборот между двумя странами составлял всего $405,1 тысячи. Таким образом, рост — более чем в 15 раз. Эксперты связывают такую динамику с постепенным восстановлением политических отношений и активной подготовкой к государственному визиту президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Душанбе, намеченному на 8-9 июля по приглашению президента Эмомали Рахмона.

Отметим, что за последние десять лет торговля между двумя странами переживала как периоды роста, так и значительного спада. Наибольший объем двусторонней торговли наблюдался в 2018-2019 годах, когда суммарный товарооборот достигал почти $60 миллионов, из которых на импорт из Кыргызстана приходилось более $48 миллионов, а на экспорт из Таджикистана — свыше $14 миллионов.

Однако с 2020 года начался устойчивый спад. В 2021-м объем торговли снизился до $26,2 миллиона, в 2022 году — до $15 миллионов, а в 2023-м он составил лишь $11,4 миллиона. В 2024 году показатель остался на минимальном уровне — около $11,6 миллиона.

 В 2025 году наблюдается положительный сдвиг.

По мнению аналитиков, повышение внешнеэкономической активности между Таджикистаном Кыргызстаном обусловлено решением вопроса делимитации таджикско-кыргызской госграницы и открытием двух пропускных пунктов, активизацией политического диалога и принятием ряда межправительственных соглашений.

Так, 30 июня в Чолпон-Ате в рамках визита главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина стороны подтвердили намерение расширять экономическое сотрудничество и наращивать товарооборот до $500 миллионов. С начала года уже были одобрены 15 соглашений, включая договоренности о границе, а также шаги в направлении политического и гуманитарного сближения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335495/
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