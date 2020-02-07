Тест-систем диагностики коронавируса не хватает. Минздрав опровергает

В социальных сетях появилась информация о том, что тест-систем на вирус 2019-nCoV в Кыргызстане нет. Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков опровергает это.

Отвечая на вопросы 24.kg, он сказал, что во всем мире отмечается нехватка тест-систем, но поступившего в республику из России количества хватит для обследования граждан, приезжающих из Китая.

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«Анализы для лабораторного исследования берутся не у всех граждан, пересекающих государственную границу страны, а прежде всего у приехавших из КНР, если есть клинические проявления вирусных инфекций», — отметил собеседник.

«Для этого достаточно тест-систем. Исследования проводятся в лаборатории Бишкека, куда доставляют анализы из других районов республики», — подчеркнул он.

Толо Исаков не смог назвать точное количество оставшихся реагентов, заметив, что их хватит на 300-400 человек.

Он добавил, что сейчас ожидается поставка по линии Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что в начале февраля в Кыргызстан из России поступили тест-системы для проведения 500 анализов.

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек. В КР пока ни одного случая заболевания не зафиксировано.

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.