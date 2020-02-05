Убийство Улана Салянова. Подсудимый заявил о пытках

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

В ходе заседания подсудимый Эрмек Осмонкулов заявил о пытках. По его словам, правоохранители таким образом выбили из него показания в отношении другого обвиняемого — Асанэмира Абыкулова.

«Я поменял показания, потому что они были даны под пытками. Меня били два дня», — сказал Эрмек Осмонкулов.

Во время допроса признанная потерпевшей Аида Салянова спросила подсудимого, может ли он опознать милиционеров, которые били его. Эрмек Осмонкулов ответил, что на его голову надевали пакет.

Обвиняемый подтвердил, что после избиения не обращался к омбудсмену и в Национальный центр по предупреждению пыток. Почему, он ответить не смог.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.

13 января на процессе обвиняемые заявили, что готовы назвать фамилии отдельных высокопоставленных чиновников. Но пока этого не сделали.