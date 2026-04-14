Власть

Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства соцобъектов в Узгенском районе

Садыр Жапаров сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства социальных объектов в Узгенском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства осмотрел Центр общеврачебной практики, рассчитанный на 350 коек. Его строительство началось в октябре прошлого года.

Президенту представлена актуальная информация о темпах возведения объекта. Министр здравоохранения Дамирбек Осмонов отметил, что завершить объект планируют к концу текущего года.

Он подчеркнул, что в связи с ростом численности населения Узгенского района существующая инфраструктура перестала справляться с нагрузкой и возникла потребность в новых медицинских объектах.

Садыр Жапаров дал ряд поручений профильному министерству и подрядным организациям, в том числе уделить приоритетное внимание качеству реализации проекта с соблюдением установленных графиков строительства.

Далее президент осмотрел жилые комплексы, строящиеся Государственной ипотечной компанией в Баш-Добоском айыльном аймаке.

На территории общей площадью чуть более 7 гектаров будут расположены 16 пятиэтажных блоков. Всего 970 квартир. В настоящее время продолжаются возведение железобетонного каркаса и кровельные работы.

Глава государства проинформирован о том, что завершить строительные работы планируется осенью следующего года. Осмотрев жилые комплексы, Садыр Жапаров обозначил необходимость обеспечения высокого качества работ и своевременного ввода объектов в эксплуатацию для обеспечения граждан жильем.
