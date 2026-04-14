Общество

К Чингизу Айдарбекову пришли с обыском

К Чингизу Айдарбекову пришли с обыском. Об этом 24.kg сообщили источники.

По имеющейся информации, следственные действия проходят по адресу: проспект Чингиза Айтматова. На месте работают сотрудники МВД.

Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата

Напомним, мандат депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся. 13 апреля он подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата. 

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.

Позднее в интернете появились видеоматериалы, очерняющие деятельность Чингиза Айдарбекова.

Однако он сам опроверг все эти обвинения и рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.
