Садыр Жапаров встретился с жителями Кара-Кульджинского района. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с жителями и активом Кара-Кульджинского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что животноводство является основным источником дохода для населения района.

«В вашем районе общее поголовье скота превышает 226 тысяч. В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 14» объем льготного кредитования составил 55 миллионов сомов. На сегодняшний день число фермеров и сельхозпроизводителей, пользующихся льготными кредитами, увеличивается, и уже принято решение о выделении дополнительных финансовых средств», — сказал президент.

Он отметил, что в сфере земледелия ключевое значение имеет обеспечение поливной водой.

«В текущем году в Кара-Кульджинском районе будут реализованы крупные проекты по обеспечению оросительной водой — по каналам «Кара-Гуз — Кенеш» и «Ак-Тектир». Кроме того, завершена подготовка документации для строительства насосных станций. Из 55 сел района 31 обеспечено чистой питьевой водой. В то же время системы водоснабжения в 24 селах требуют обновления; в настоящее время в 16 селах ведутся проектные и подготовительные работы к строительству», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Касаясь вопросов дорожной инфраструктуры, глава государства сообщил, что в районе, помимо дороги Мырза-Аке — Кара-Кулжа, заасфальтировано 65 километров дорог. В текущем году запланирован ремонт и реконструкция еще 40 километров.

«В части строительства объектов здравоохранения за счет республиканского бюджета в селе Шаркыратма ведется строительство ФАПа. До встречи с вами я ознакомился с проектами реконструкции парков и стадиона, а также принял участие в открытии нового общественно-культурного центра. Кроме того, в текущем году ведется строительство ряда школ, детских садов, дополнительных корпусов и спортивных залов», — сказал Садыр Жапаров.

Говоря об образовании, президент подчеркнул, что основными задачами являются улучшение инфраструктуры, устранение кадрового дефицита и повышение качества образования. Он отметил необходимость обеспечения школ предметными учителями и системного повышения квалификации педагогов, добавив, что в целях укрепления материально-технической базы учителям района уже переданы ноутбуки.

Далее встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.