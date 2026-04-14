Власть

Садыр Жапаров встретился с жителями Кара-Кульджинского района. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с жителями и активом Кара-Кульджинского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что животноводство является основным источником дохода для населения района.

«В вашем районе общее поголовье скота превышает 226 тысяч. В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 14» объем льготного кредитования составил 55 миллионов сомов. На сегодняшний день число фермеров и сельхозпроизводителей, пользующихся льготными кредитами, увеличивается, и уже принято решение о выделении дополнительных финансовых средств», — сказал президент.

Он отметил, что в сфере земледелия ключевое значение имеет обеспечение поливной водой.

«В текущем году в Кара-Кульджинском районе будут реализованы крупные проекты по обеспечению оросительной водой — по каналам «Кара-Гуз — Кенеш» и «Ак-Тектир». Кроме того, завершена подготовка документации для строительства насосных станций. Из 55 сел района 31 обеспечено чистой питьевой водой. В то же время системы водоснабжения в 24 селах требуют обновления; в настоящее время в 16 селах ведутся проектные и подготовительные работы к строительству», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Касаясь вопросов дорожной инфраструктуры, глава государства сообщил, что в районе, помимо дороги Мырза-Аке — Кара-Кулжа, заасфальтировано 65 километров дорог. В текущем году запланирован ремонт и реконструкция еще 40 километров.

«В части строительства объектов здравоохранения за счет республиканского бюджета в селе Шаркыратма ведется строительство ФАПа. До встречи с вами я ознакомился с проектами реконструкции парков и стадиона, а также принял участие в открытии нового общественно-культурного центра. Кроме того, в текущем году ведется строительство ряда школ, детских садов, дополнительных корпусов и спортивных залов», — сказал Садыр Жапаров.

Говоря об образовании, президент подчеркнул, что основными задачами являются улучшение инфраструктуры, устранение кадрового дефицита и повышение качества образования. Он отметил необходимость обеспечения школ предметными учителями и системного повышения квалификации педагогов, добавив, что в целях укрепления материально-технической базы учителям района уже переданы ноутбуки.

Далее встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.
Материалы по теме
Президент ознакомился с экономическим развитием Кара-Кульджинского района
Практики продажи госдолжностей в Кыргызстане больше не будет — Садыр Жапаров
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов
Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана
Садыр Жапаров открыл новую школу в Араванском районе Ошской области
Слезы матерей на встрече с президентом КР: о чем просили женщины в Оше
Две тонны золота и «наследство» мэров: какие вопросы рассмешили главу КР в Оше
Садыр Жапаров: Государство разрабатывает дополнительные меры поддержки учителей
Президент КР рассказал, как решаются вопросы нехватки школ в Ошской области
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
