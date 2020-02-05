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Общество

Убийство Улана Салянова. Подсудимый отказался от первоначальных показаний

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

В ходе судебного заседания подсудимый Эрмек Осмонкулов отказался от показаний, данных им во время следствия.

Обвиняемый рассказал суду, что пистолет Макарова он взял у своего приятеля 6 ноября 2017 года. По словам Эрмека Осмонкулова, во время следствия его вынудили сказать, что оружие ему дал другой обвиняемый — Асанэмир Абыкулов.

«Мой знакомый по имени Маке должен был $3 тысячи. В тот день он позвонил мне и попросил приехать в Кок-Жар. Когда я прибыл туда, Маке сказал, что ему кто-то должен и предложил вместе с ним сходить и забрать долг. У меня был в руках пистолет. Когда его кто-то пытался выхватить, я случайно выстрелил», — сказал Эрмек Осмонкулов.

После произошедшего обвиняемый вместе со своим знакомым уехал, а пистолет отдал приятелю, с которым отбывал срок в колонии-поселении.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.

13 января на процессе обвиняемые заявили, что готовы назвать фамилии отдельных высокопоставленных чиновников. Но пока этого не сделали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142655/
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