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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. Случаев заражения в Кыргызстане нет

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Республиканского штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Кыргызстана.

В ходе совещания министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев рассказал о ситуации по коронавирусу. По его информации, на сегодня в республике подтвержденных случаев заражения не зафиксировано и в этой связи никаких поводов для паники нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. В стране имеется весь необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов.

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На совещании было отмечено, что на всех контрольно-пропускных пунктах республики, в аэропортах в Бишкеке и Оше установлены тепловизоры для проверки на наличие повышенной температуры тела. Специалисты санитарно-карантинного пункта проверяют всех прибывающих в Кыргызстан из Китая и третьих стран. В организациях здравоохранения подготовлены специальные палаты на случай, если на территории республики будут выявлены факты заражения.

Глава правительства поручил усилить мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. Премьер-министр отметил, что этот вопрос находится на контроле президента Сооронбая Жээнбекова.

«Министерства, ведомства и местные органы власти на местах согласно плану должны предпринять соответствующие меры по недопущению распространения коронавируса на территории страны и отработать механизм на случай его выявления. Необходимо обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных, включая формирование запаса необходимых медицинских материалов для лабораторных исследований, запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, подготовку медработников по вопросам диагностики и лечения», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также поручил обеспечить бесперебойную работу аптек и вести регулярный мониторинг цен на индивидуальные средства защиты (медицинские маски) и соответствующие лекарственные препараты для недопущения роста цен.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека. На сегодня число погибших от нового коронавируса в КНР выросло до 131 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141996/
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