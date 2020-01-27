Итоги Совета безопасности: уволен прокурор по делу Насирбека Алмаматова

Прокурор, представляющий государственное обвинение по резонансному уголовному делу бывшего чиновника ГРС Насирбека Алмаматова, Белек Рыскулов уволен из органов. Информацию 24.kg подтвердили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Ему были предъявлены официальные обвинения. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

На Совете безопасности президент страны возмутился тем, что генпрокурор и глава Верховного суда делают вид, что ничего не происходит.

«Это ведь резонансное дело. Почему вы не принимаете меры в отношении судьи, который вынес решение об освобождении Алмаматова? Почему не увольняете причастного прокурора?» — сказал Сооронбай Жээнбеков.