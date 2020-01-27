17:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Итоги Совета безопасности: уволен прокурор по делу Насирбека Алмаматова

Прокурор, представляющий государственное обвинение по резонансному уголовному делу бывшего чиновника ГРС Насирбека Алмаматова, Белек Рыскулов уволен из органов. Информацию 24.kg подтвердили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Ему были предъявлены официальные обвинения. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

На Совете безопасности президент страны возмутился тем, что генпрокурор и глава Верховного суда делают вид, что ничего не происходит.

«Это ведь резонансное дело. Почему вы не принимаете меры в отношении судьи, который вынес решение об освобождении Алмаматова? Почему не увольняете причастного прокурора?» — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141717/
просмотров: 1139
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания
В Кыргызстане чиновников накажут за невыполнение решений Совета безопасности
Президент раскритиковал чиновников. Что ответил премьер-министр
Сооронбай Жээнбеков: Вопросы коррупции всегда будут под моим контролем
Много недостатков. За что еще досталось правительству от президента
О сбежавшем чиновнике ГРС. За что президент публично отчитал генпрокурора
Минздрав, кто еще? Избавляться от безответственных чиновников предложил глава КР
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса
Президент: О коррупции говорят все, все возмущены, а силовики сидят и молчат
Популярные новости
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
Убийство директора Cambridge School. Обвиняемому вынесен приговор Убийство директора Cambridge School. Обвиняемому вынесен приговор
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
Лобби застройщиков. В&nbsp;Кыргызстане упразднили разрешения на&nbsp;строительство Лобби застройщиков. В Кыргызстане упразднили разрешения на строительство
Бизнес
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
27 января, понедельник
17:40
МИД предложил не ездить в Китай и сообщил, куда обращаться в экстренных случаях МИД предложил не ездить в Китай и сообщил, куда обращат...
17:34
Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на врача
16:44
В Афганистане разбился пассажирский самолет. На борту было 83 человека
16:43
Итоги Совета безопасности: уволен прокурор по делу Насирбека Алмаматова
16:41
У кыргызстанцев шесть медалей на турнире по таэквондо ITF в Москве