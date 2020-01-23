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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Обмен участками на кыргызско-таджикской границе обсуждают в Бишкеке

В Бишкеке проходит встреча топографической рабочей группы Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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На встречу представителей СМИ не пригласили. Пресс-служба кабмина обещает сообщить об итогах переговоров.

Ранее вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил, что в столице делегации двух стран обсудят обмен участками.

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» 14 января прошла встреча правительственных делегаций КР и РТ. Стороны смогли договориться по шести вопросам и подписали совместный протокол. Делегации договорились определить на приграничной территории участки, которые расположены в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141379/
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