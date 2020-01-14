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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Началось расследование по заявлению Руслана Матраимова на сотрудников Kloop

Милиция Оша начала досудебное производство по заявлению Руслана Матраимова, которое он подал на съемочную группу Kloop. Об этом 24.kg заявил глава информационного ресурса Бектур Искендер. 

По его словам, в УВД южной столицы начали следствие по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. 

Однако в милиции эти сведения не подтверждают. В ГУВД 24.kg сообщили, что проводится досудебная проверка, а не производство, дело не возбуждалось и заявление Матраимова зарегистрировано в журнале учета информации, а не в ЕРПП. 

В редакции Kloop заметили: Руслан Матраимов написал заявление в милицию на журналистов, посчитав, что они нарушили неприкосновенность его личной жизни и угрожали его безопасности. В редакции сайта уточнили: съемка действительно велась, но оператор снимал заброшенное здание, расположенное недалеко от дома Матраимовых. Ранее, напомним, был допрошен водитель.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о его снятии.

Иск Матраимовых о защите чести, достоинства и деловой репутации не отозван.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140375/
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