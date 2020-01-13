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Общество

Мировой рекорд установили кассовые сборы в киноиндустрии

Фото WDSSPR. Кадр одного из самых кассовых фильмов — «Мстители: Финал»

Кассовые сборы в киноиндустрии в 2019-м превысили отметку $42,5 миллиарда, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщило издание Variety.

Бокс-офис в США за прошлый год составил $11,4 миллиарда, что на 4,4 процента меньше по сравнению с 2018-м. Продажи билетов в других странах увеличились, превысив $31 миллиард.

Самым кассовым фильмом 2019 года и в истории стал «Мстители: Финал», собрав $2,79 миллиарда во всем мире.

Ранее рекорд принадлежал «Аватару» ($2,78 миллиарда).

Десять самых кассовых фильмов мирового проката в прошлом году были либо продолжениями, либо ремейками.

Следом за «Мстителями: Финал» идут «Король Лев» ($1,65 миллиарда), «Холодное сердце» ($1,32 миллиарда), «Человек-паук: вдали от дома» ($1,13 миллиарда), «Капитан Марвел» ($1,12 миллиарда), «История игрушек — 4» ($1,07 миллиарда), «Джокер» ($1,06 миллиарда), «Аладдин» ($1,05 миллиарда), «Звездные войны: Скайуокер. Восход» ($945 миллионов) и «Форсаж: Хоббс и Шоу» ($758 миллионов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140298/
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