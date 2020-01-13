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Общество

Раненого барса назвали в честь персонажа романа Чингиза Айтматова

Раненого барса назвали Жаабарс. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Союза охраны природы Германии (NABU) Толкун Асылкулов.

По его словам, животное назвали в честь персонажа книги Чингиза Айтматова «Когда падают горы».

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Основное действие произведения происходит высоко в тянь-шаньских горах, где пересекаются трагические пути двух страдающих существ  человека и барса. 

«Они оба жертвы времени, жертвы обстоятельств, заложники собственной судьбы. Желание мести приводит Арсена Саманчина, известного журналиста, в родное селенье, где для саудовских нефтяных магнатов организована охота на снежных барсов», — говорится в аннотации к роману.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, как животное оказалось в лесу и кто в него стрелял.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник хотел напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. Местный житель отогнал собак и сразу сообщил местному охотоведу, а затем и группе «Барс». Сначала животное привезли в Бишкек. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140279/
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