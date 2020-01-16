Раненому барсу Жаабарсу начали помогать неравнодушные граждане. Об этом сообщили на официальной странице ОФ «Бугу-Эне» в социальной сети Facebook.

«Алина Бекжанова привезла нашему барсику 9 килограммов мяса. По холоду пешком принесла такой подарок... Потом вдруг на наш электронный кошелек «ЭЛСОМ» перевели помощь для фонда», — отметили в организации.

Животное находится в реабилитационном центре общественного ОФ «Бугу-Эне» в селе Новопокровка.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, кто стрелял в барса. Животное назвали Жаабарс.



Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.