Привлекать туристов с фотокамерами, а не с ружьями. Как сохранить снежного барса

«Пусть к нам туристы не с ружьями приезжают, а с фотоаппаратами», — заявил на круглом столе, посвященном вопросу защиты редких животных, депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

Почему барсы спускаются с гор? Потому что их кормовая база истощена. Экмат Байбакпаев

Нардеп добавил, что, с одной стороны, Кыргызстан создает международные институты по спасению снежного барса, а с другой — разрешает отстреливать его кормовую базу.

«Где логика? Мы хотели законопроектом запретить охоту и остановить процесс на пять-десять лет, а потом посмотреть, увеличится ли численность барсов. Мы бы показали страну мировому сообществу с хорошей стороны», — сказал Экмат Байбакпаев.

Директор департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ Алмаз Мусаев отметил, что правительство отклонило законопроект, поскольку в нем не предусмотрены источники дополнительного финансирования.

«Госагентство тоже принимало участие в разработке законопроекта. Во время согласования у ведомств были вопросы по поводу возмещения упущенной выгоды охотхозяйствам. Если не указан источник допфинансирования, кабмин вправе отказать в принятии законопроекта», — подчеркнул он.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, кто стрелял в барса. Животное назвали Жаабарс.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.