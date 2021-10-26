Вблизи Бишкека открыли реабилитационный центр для диких животных

Недалеко от Бишкека, в урочище Сулуу Терек открыт реабилитационный центр для диких животных, пострадавших от браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане.

«На прошлой неделе сюда перевезли питомцев из реабилитационного центра NABU в Иссык-Кульской области. В центре будет оказываться качественная ветеринарная помощь диким животным, попавшим в сложную ситуацию с последующим выпуском их в естественную среду обитания. Центр также станет площадкой для проведения экологических образовательных мероприятий», — говорится в сообщении.