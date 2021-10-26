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Общество

Вблизи Бишкека открыли реабилитационный центр для диких животных

Недалеко от Бишкека, в урочище Сулуу Терек открыт реабилитационный центр для диких животных, пострадавших от браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане.

«На прошлой неделе сюда перевезли питомцев из реабилитационного центра NABU в Иссык-Кульской области. В центре будет оказываться качественная ветеринарная помощь диким животным, попавшим в сложную ситуацию с последующим выпуском их в естественную среду обитания. Центр также станет площадкой для проведения экологических образовательных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вольерный комплекс на площади в 10 гектаров строился в течение года. Здесь будут содержаться снежные барсы — Алсу, Ак-Моор и Колючка, рысь Леопольд, косуля Эмма, волк Акелла, пернатые. Животные хорошо пережили переезд и осваиваются на новом месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211724/
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