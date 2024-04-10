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Общество

Сразу четырех барсов зафиксировали фотоловушки в природном парке «Хан-Тенири»

Сразу четырех барсов зафиксировали фотоловушки в государственном природном парке «Хан-Тенири». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Барсиха с тремя взрослыми барсятами! Фотоловушки зафиксировали одновременно четырех барсов!» — подписаны снимки.

Напомним, государственный природный парк «Хан-Тенири» создан в рамках проекта ПРООН. Он расположен в Иссык-Кульской области и является самым большим природным парком Кыргызстана. Через его территорию пролегает много треккинговых и альпинистских маршрутов — треки по Тянь-Шаню, восхождения на пики Хан-Тенгри и Победы, ледники Южный Иныльчек, озеро Мерцбахера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291177/
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