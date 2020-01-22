Раненый в Таласе Жаабарс, возможно, содержался в неволе (обновлено)

Раненый в Таласской области барс, возможно, содержался в неволе. Выстрелить в Жаабарса могли случайно. Об этом на круглом столе сообщил директор Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ Алмаз Мусаев.

«По поведению барса специалисты говорят, что он был пойман еще маленьким, ведет себя по-домашнему. Возможно, он сбежал и по дороге наткнулся на охотника», — отметил он.

По словам Алмаза Мусаева, дробовое оружие используется для охоты на пернатых.

«Возможно, охотник машинально или от испуга выстрелил. Правоохранительные органы изучают сейчас все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело», — сказал он.

Алмаз Мусаев также добавил, что барсиха в Нарынской области спустилась потому, что уже не может самостоятельно охотиться. «Жить в природной среде 14 лет — хороший показатель. Обычно барсы живут 13-15 лет, в зоопарках — около 20», — сказал он.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, кто стрелял в барса. Животное назвали Жаабарс.



Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.