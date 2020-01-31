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Общество

Счет открыт, подключайтесь. Раненому снежному барсу можно помочь материально

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) открыло специальный счет в банке по сбору средств на лечение барса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, такое решение принято по многочисленным просьбам неравнодушных граждан к дальнейшей судьбе зверя. В агентстве обещают информировать о состоянии снежного барса и поступающих средствах от физических и юридических лиц.

Любой желающий может перечислить средства на счет:

БИК 129001 р/счет: 1299003230427088 (в сомах);

АСС: 1299003230427189 (в долларах США).

«Барс находится под постоянным наблюдением сотрудников ведомства и ветеринарных врачей. Он идет на поправку. Его состояние стабильное. Скоро состоится консилиум врачей, который примет решение о проведении операции глаза и необходимости повторной операции для извлечения оставшихся дробинок», — отметили в ГАООСиЛХ.

В ведомстве добавили, что поиски нарушителя, стрелявшего в снежного барса, продолжаются. Директор ГАООСиЛХ Мирслав Аманкулов взял под личный контроль это дело и обратился к министру внутренних дел с просьбой ускорить его раскрытие.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, кто стрелял в барса. Животное назвали Жаабарс.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142136/
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