Погоня за снежным барсом на юге Казахстана попала на видео

В Туркестанской области очевидцы сняли на видео погоню за снежным барсом. Животное догоняли на машине, оно перемещалось по степи рядом с дорогой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.





Очевидцы уточняют, что видео было снято рядом с поселком Таукент в Сузакском районе Туркестанской области.



Консультант по защите окружающей среды Сакен Дилдахмет сообщил, что это тот самый барс, которого неделю назад местные жители встретили на территории заповедника «Алтын-Эмель» в Алматинской области.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saken Dildakhmet (@sakendildakhmet)

Снежный барс — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Он занесен в Красную книгу Кыргызстана. Состояние популяций снежного барса отражает общее здоровье экосистемы.