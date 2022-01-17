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В мире

Погоня за снежным барсом на юге Казахстана попала на видео

В Туркестанской области очевидцы сняли на видео погоню за снежным барсом. Животное догоняли на машине, оно перемещалось по степи рядом с дорогой. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Очевидцы уточняют, что видео было снято рядом с поселком Таукент в Сузакском районе Туркестанской области.

Консультант по защите окружающей среды Сакен Дилдахмет сообщил, что это тот самый барс, которого неделю назад местные жители встретили на территории заповедника «Алтын-Эмель» в Алматинской области.


Снежный барс — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Он занесен в Красную книгу Кыргызстана. Состояние популяций снежного барса отражает общее здоровье экосистемы.
Ссылка: https://24.kg/v_mire/220677/
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