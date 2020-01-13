Еще одного сотрудника Kloop вызвали на допрос. По заявлению Руслана Матраимова

Сегодня на допрос вызвали еще одного сотрудника Kloop, но бывшего. В редакции отметили, что допрос бывшего работника будет проводиться по заявлению Руслана Матраимова.

Милиция Оша тем временем проверяет законность осуществления видеосъемки журналистами сайта. Однако известно, что досудебное производство еще не проводится. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

В ведомстве сказали, что ранее допросили оператора Хамидулло Узакова, поскольку ранее поступило заявление от Руслана Матраимова.

«Несколько лет назад их дом ограбили, и они сообщили, что какие-то неизвестные проводят видеосъемку. Когда к группе подошел сторож, то они не представились и убежали. Мы обязаны реагировать», — пояснили в УВД.

В редакции Kloop заметили, что Руслан Матраимов написал заявление в милицию на журналистов, посчитав, что они нарушили неприкосновенность его личной жизни и угрожали его безопасности. В редакции сайта уточнили: съемка действительно велась, но оператор снимал заброшенное здание, расположенное недалеко от дома Матраимовых. Ранее, напомним, был допрошен водитель.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о его снятии.

Иск Матраимовых о защите чести, достоинства и деловой репутации не отозван.