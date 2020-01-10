Переговоры на границе. Обе стороны договорились установить видеонаблюдение

Переговоры по инциденту на кыргызско-таджикской границе завершены. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

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Уточняется, что от кыргызской стороны в переговорах участвовал первый заместитель полпреда области Кенеш Салихов, от таджикской — первый заместитель губернатора Согдийской области Бахавидин Баходирзода, а также представители силовых структур обоих государств.

«Стороны договорились о стабилизации обстановки, проведении разъяснительной работы среди населения. Эту работу будут проводить пограничники, сотрудники внутренних дел и местные власти. Также принято решение об установке видеонаблюдения в Баткенском районе КР и Исфаринском РТ. Сейчас силовые структуры несут службу в усиленном режиме», — сообщили в полпредстве.

В ведомстве отметили, что эвакуированные сельчане временно размещены в школе села Кок-Таш. Они обеспечены всем необходимым.

Напомним, что сегодня ночью в местности Кочо-Карын граждане Таджикистана закидали камнями автомашину. Она ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны РТ из охотничьего ружья.

Ранее, 9 января днем жители Кок-Таша заявили, что граждане Таджикистана пытались поджечь дом их односельчанина.