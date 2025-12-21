13:35
Ситуация вокруг Украины

В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, находящийся в Майами, прокомментировал ход переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Фото из архива. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф

Он сказал, что переговоры с американскими чиновниками проходят конструктивно. По словам Кирилла Дмитриева, они будут длиться два дня.

«Дискуссии проходят конструктивно. Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся и завтра», — добавил он.

Глава Фонда прямых инвестиций РФ прибыл в США, чтобы встретиться со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 20 декабря.

В тот же день в Майами завершились двухдневные переговоры Соединенных Штатов и Украины.

Глава украинской делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров накануне сообщил, что в ближайшее время совместная работа с европейскими и американскими партнерами будет продолжена.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что процесс вышел на завершающую, «деликатную» стадию, отметив, что для решения принципиальных вопросов «всем необходимо закатать рукава». По его оценке, шансы на достижение мирного соглашения существуют.

Госсекретарь Марко Рубио высказал мнение, что компромисс между Россией и Украиной может быть достигнут уже на этой неделе или в январе, добавив — работа над урегулированием ведется круглосуточно.
