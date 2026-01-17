11:08
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Следом за Италией. Бывший генсек НАТО тоже призвал Запад вести диалог с Россией

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны вести диалог с властями России об урегулировании конфликта в Украине.

из архива
Фото из архива. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны вести диалог с властями России

«Во-первых, нам нужно поговорить с Россией о прекращении войны в Украине. Во-вторых, в какой-то момент нам нужно будет поговорить о новой архитектуре контроля над вооружениями. В-третьих, мы должны разговаривать с Россией как с соседом», — сказал он в интервью Spiegel.

Йенс Столтенберг отметил, что даже во время холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное вооружение. При этом вернуться к «доверию и открытости», которые были тогда, не получится, добавил он.

«Когда я встретил Путина — он был только что избранным президентом в 2000 году, я был недавно избранным премьер-министром — это было началом долгих и довольно тесных рабочих отношений. Мы договорились об энергетических соглашениях, о демаркации границы в Баренцевом море, о безвизовом режиме в Киркенесском регионе. Сегодня мы далеки от этого. Но это не значит, что мы не должны разговаривать»,— поделился бывший глава альянса.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони также заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией. По словам Джорджи Мелони, европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358221/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Предложения возобновить переговоры Европы с РФ прокомментировали в Кремле
Европа тоже хочет своего спецпредставителя для переговоров с Россией по Украине
Во Франции предлагают выйти из НАТО
Владимир Зеленский пообещал уйти из власти после окончания боевых действий
В РФ и США считают, что предложения ЕС ведут к затягиванию конфликта — Ушаков
Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Киев хочет согласовать мирный план с Трампом, а Трамп хочет встречи с Путиным
Зеленский озвучил 20 пунктов из мирного плана, обсуждаемого с США и Россией
Выборы в Украине в условиях военного положения. В Раде создали рабочую группу
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
10:58
Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
10:43
Предложения возобновить переговоры Европы с РФ прокомментировали в Кремле
10:33
В Кара-Балте обновят дорожные полосы: Минстрой показал эскизы
10:11
Кабмин утвердил оргкомитет по подготовке к 100-летию Чингиза Айтматова