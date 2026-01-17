Следом за Италией. Бывший генсек НАТО тоже призвал Запад вести диалог с Россией

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны вести диалог с властями России об урегулировании конфликта в Украине.

Фото из архива. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны вести диалог с властями России

«Во-первых, нам нужно поговорить с Россией о прекращении войны в Украине. Во-вторых, в какой-то момент нам нужно будет поговорить о новой архитектуре контроля над вооружениями. В-третьих, мы должны разговаривать с Россией как с соседом», — сказал он в интервью Spiegel.

Йенс Столтенберг отметил, что даже во время холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное вооружение. При этом вернуться к «доверию и открытости», которые были тогда, не получится, добавил он.

«Когда я встретил Путина — он был только что избранным президентом в 2000 году, я был недавно избранным премьер-министром — это было началом долгих и довольно тесных рабочих отношений. Мы договорились об энергетических соглашениях, о демаркации границы в Баренцевом море, о безвизовом режиме в Киркенесском регионе. Сегодня мы далеки от этого. Но это не значит, что мы не должны разговаривать»,— поделился бывший глава альянса.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони также заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией. По словам Джорджи Мелони, европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой.