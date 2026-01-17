Предложения возобновить переговоры Европы с РФ прокомментировали в Кремле

В Кремле назвали большой подвижкой сигналы от Франции, Германии и Италии о готовности к прямому диалогу с Россией. Заявления целого ряда европейских лидеров о том, что для стабильности в Европе необходимо говорить с Россией, являются существенной подвижкой, это позитивная эволюция европейской позиции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото из архива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, для урегулирования в Украине необходимо обсуждать архитектуру безопасности в Европе в целом, так или иначе, гарантии безопасности будут касаться этой темы.

Он также добавил, что Россия открыта к диалогу с США и ждет визита спецпредставителя Стива Уиткоффа с бизнесменом Джаредом Кушнером, но дата пока не назначена.

Москва ценит усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и заинтересована в переговорном процессе, несмотря на арест Николаса Мадуро, сказал Дмитрий Песков.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони также заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией. По словам Джорджи Мелони, европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже призвал западные страны вести диалог с властями России об урегулировании конфликта в Украине.