Бишкекчане услышали, как звучит вибрафон. В столице выступил дуэт из Украины

Вчера в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся концерт дуэта из Украины Rulla Voita.

Лауреат международных конкурсов Александра Васильева и заслуженный артист Украины Дмитрий Ульянов выступили в сопровождении Чуйского камерного оркестра под руководством дирижера, народного артиста КР Рахата Осмоналиева.

Rulla Voita возник весной 2018 года. Александра Васильева (скрипка) и Дмитрий Ульянов (вибрафон) — артисты Национального академического симфонического оркестра Украины. Первые же их выступления имели большой успех у зрителей на родине. Спустя почти два года они покорили и сердца бишкекчан.

Зрители пришли послушать новый для них музыкальный инструмент, да еще и в необычном сочетании — со скрипкой.

Вибрафон — ударный музыкальный инструмент, род металлофона. Впервые сконструирован в США в 1921 году. Состоит из металлических пластинок различной длины, расположенных в два ряда наподобие клавишей фортепиано.

Прозвучали произведения как классиков — Баха, Вивальди в обработке Rulla Voita, так и современных композиторов, которые еще не исполнялись на кыргызстанских сценах, — Арво Пярта (Эстония), Виктории Полевой (Украина), Георга Пелециса (Латвия).

Музыкантов не отпускали со сцены овациями. Концерт завершился только после двух композиций на бис.

«Звучание вибрафона завораживает. Спасибо музыкантам, организаторам, сделавшим нам такой подарок накануне Рождества. Воздушный концерт!» — зрительницы, выходя из зала, делились впечатлениями друг с другом.

А через несколько лет, когда музыканты Rulla Voita станут всемирно известными, они вспомнят этот концерт — свое первое зарубежное выступление, которое случилось именно в Кыргызстане.